Синоптик сообщил о новых температурных рекордах в Москве

В течение следующей недели температура в Москве приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдения, сообщил исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Вильфанд уточнил, что следующая неделя в столице начнется с очередного повышения температуры. Так, в понедельник, 13 января, будет от минус одного до плюс одного градуса ночью и от плюс двух до четырех градусов днем. По словам синоптика, температура в течение недели значительно не изменится, ее значение будет около нулевой отметки. Осадки в Москве не ожидаются, отметил Вильфанд.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова назвала причину аномально теплой погоды в России. По ее словам, аномалия вызвана траекторией перемещения атлантических циклонов. Позднякова отметила, что погодная ситуация существенно не изменится до 19 января.