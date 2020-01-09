Синоптики предупредили об уходе «крымской» зимы из Москвы

Погода в Москве переходит от «крымской» зимы к «еврозиме», сообщил РБК ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

«То, что мы наблюдали первую половину этой зимы, — это что-то похожее на крымскую зиму, когда слякоть, снега практически нет или он падает, но тут же тает. Сейчас мы постепенно, худо-бедно, но будем сваливаться в «еврозиму». Это тоже не морозы, не снегопады, но это уже какая-то стабилизация процесса при мягком температурном фоне», — сказал он.

По его словам, в ближайшие пару недель температура днем ожидается около 0 градусов, ночью — небольшие морозы, что позволит сохранить в минимальном виде снежный покров, который будет постепенно накапливаться.

«На следующей неделе [высота снежного покрова ожидается] до 7–12 см, местами до 15 см. Хотя, конечно, по климату положено вдвое больше», — отметил он.

По словам Тишковца, сильных морозов ждать не стоит: январь и февраль будут достаточно теплыми.