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Синоптики предупредили об уходе «крымской» зимы из Москвы

Погода в Москве переходит от «крымской» зимы к «еврозиме», сообщил РБК ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

«То, что мы наблюдали первую половину этой зимы, — это что-то похожее на крымскую зиму, когда слякоть, снега практически нет или он падает, но тут же тает. Сейчас мы постепенно, худо-бедно, но будем сваливаться в «еврозиму». Это тоже не морозы, не снегопады, но это уже какая-то стабилизация процесса при мягком температурном фоне», — сказал он.

По его словам, в ближайшие пару недель температура днем ожидается около 0 градусов, ночью — небольшие морозы, что позволит сохранить в минимальном виде снежный покров, который будет постепенно накапливаться.

«На следующей неделе [высота снежного покрова ожидается] до 7–12 см, местами до 15 см. Хотя, конечно, по климату положено вдвое больше», — отметил он.

По словам Тишковца, сильных морозов ждать не стоит: январь и февраль будут достаточно теплыми.

«Пока про минус 25 вообще мы не говорим. Январь будет довольно теплым, по моим оценкам, он будет на 3–5 градусов выше нормы. Как и февраль. Морозов никаких сильных нет. Ожидаются слабые ночные [температуры] от 0 до минус 5 градусов, к выходным — 2–7 градусов мороза, местами, на востоке Подмосковья, — до минус 10 градусов. Днем околонулевая температура. Всю эту и следующую неделю я не вижу никаких особых перемен», — добавил Тишковец.

Теги: погода, Москва, новости РБК
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