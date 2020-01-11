Полиция во Флориде задержала иранца с мачете возле резиденции Трампа

В штате Флорида возле загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго был задержан иранский гражданин, вооруженный мачете и ножами. Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на полицейское управление.

У задержанного обнаружили паспорт, который подтвердил, что мужчина является гражданином Ирана и легально находится в США, говорится в сообщении. Кроме того, у него было $22 тыс. наличными (около 1 млн 342 тыс. руб.).

По информации CBS News, иранец находится в тюрьме Палм-Бич. Пока не ясно, какие намерения были у задержанного.

В конце ноября в США гражданку Китая приговорили к восьми месяцам лишения свободы за незаконное проникновение на территорию резиденции Трампа. Она проникла туда в апреле, для чего обманула агента секретной службы, сказав, что является родственницей одного из членов закрытого клуба Мар-а-Лаго. После задержания у китаянки нашли два паспорта КНР, четыре мобильных телефона, а также ноутбук и флеш-накопитель с вредоносным программным обеспечением.