Суд в США вынес приговор проникшей в резиденцию Трампа китаянке

Федеральный суд Южного округа штата Флориды приговорил гражданку Китая Юцьзин Чжан к восьми месяцам лишения свободы за незаконное проникновение на территорию резиденции Мар-а-Лаго американского лидера Дональда Трампа, а также предоставление заведомо ложных сведений сотрудникам Секретной службы США. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, 33-летняя предпринимательница из Шанхая должна выйти на свободу через пять дней, поскольку она находилась в заключении с момента своего ареста — 30 марта этого года. В сентябре Чжан признали виновной в проникновении на территорию резиденции президента США и даче ложных показаний.

Ранее гражданка Китая незаконно проникла на территорию резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Для этого она обманула агента секретной службы, сказав, что является родственницей одного из членов закрытого клуба Мар-а-Лаго. Позже сотрудники вывели женщину с территории резиденции, ее задержали. Во время досмотра у нее обнаружили два паспорта КНР, четыре мобильных телефона, а также ноутбук и флеш-накопитель, на котором находилось вредоносное программное обеспечение.