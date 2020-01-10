В Москве автомобиль скорой помощи столкнулся с Jaguar и Mercedes

Три автомобиля, в том числе машина скорой помощи, столкнулись на севере Москвы, сообщили РБК в столичном УГИБДД.

По данным управления, авария произошла в районе дома 21 на Бутырской улице. ДТП произошло около 19:00, участниками аварии также стали Jaguar и Mercedes.

«Пострадал один человек — водитель скорой помощи», — уточнили в управлении.

В сентябре на юго-западе Москвы скорая столкнулась с автобусом и легковой машиной. В результате происшествия никто не пострадал, однако было перекрыто движение по проспекту Вернадского в сторону центра.