Общество , 17 сен, 15:59
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Легковушка, автобус и скорая столкнулись на юго‑западе Москве
В Москве из-за ДТП перекрыто движение по проспекту Вернадского в сторону центра, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения.
Происшествие произошло на проспекте Вернадского. «На месте работают оперативные службы. Выбирайте пути объезда», — говорится в тексте.
По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции, столкнулись автобус, автомобиль скорой помощи и легковая машина. Пострадавших в результате инцидента нет.
16 сентября на Можайском шоссе в Москве столкнулись три автобуса, несколько человек получили ушибы.