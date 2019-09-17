Легковушка, автобус и скорая столкнулись на юго‑западе Москве

Легковушка, автобус и скорая столкнулись на юго‑западе Москве

В Москве из-за ДТП перекрыто движение по проспекту Вернадского в сторону центра, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения.

Происшествие произошло на проспекте Вернадского. «На месте работают оперативные службы. Выбирайте пути объезда», — говорится в тексте.

По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции, столкнулись автобус, автомобиль скорой помощи и легковая машина. Пострадавших в результате инцидента нет.

16 сентября на Можайском шоссе в Москве столкнулись три автобуса, несколько человек получили ушибы.