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В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП

В центре Омска в результате ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина, которую медики везли с места другой автоаварии в больницу. Об этом сообщает местный портал БК55.

По данным пресс-службы ГУ МВД Омской области, около полуночи 9 января на пересечении улиц Масленникова и Ленина столкнулись Nissan Tiida и микроавтобус «Луидор», в результате чего погибла находившаяся в «Луидоре» женщина.

Как пишет «Омск-Информ», за рулем иномарки находился 24-летний молодой человек, который врезался в машину скорой помощи. В ней находилась пострадавшая до этого в аварии женщина, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. В результате второго ДТП она погибла.

Издание со ссылкой на региональный минздрав сообщает, что пострадали оба водителя машин, но они отказались от госпитализации. Также травмы получили находившиеся в скорой помощи врач и два фельдшера — их госпитализировали. 

6 января в Санкт-Петербурге столкнулись Mercedes и Volkswagen Passat, в результате чего пострадали четыре человека. Volkswagen от удара вылетел на тротуар, где сбил пешехода. Водитель Passat и женщина из Mercedes были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Теги: ДТП, Омск, скорая помощь
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