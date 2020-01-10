В аэропорту Шереметьево умер иностранец

В московском Шереметьево умер гражданин Швеции, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Гражданину несколько раз была оказана своевременная медицинская помощь, но, несмотря на это, он, к сожалению, скончался», — уточнил представитель аэровокзала.

Летом 2019 года в Шереметьево умер пассажир, который почувствовал себя плохо на борту самолета China Southern Airlines. Лайнер следовал из Гуанчжоу в Париж. Экипаж принял решение приземлиться в Москве, однако врачам не удалось спасти пассажира.