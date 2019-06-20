В аэропорту Шереметьево умер пассажир

В московском аэропорту Шереметьево умер пассажир, почувствовавший себя плохо на борту самолета. Об этом сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани. Инцидент произошел в четверг, 20 июня.

Борт авиакомпании China Southern Airlines, выполнявший рейс Гуанчжоу — Париж, принял решение приземлиться в Москве. Пассажира в тяжелом состоянии приняла скорая помощь, но спасти его не удалось. Причины гибели пока неизвестны, обстоятельства произошедшего выясняются.

В апреле скончался пассажир самолета Nordwind Airlines, летевшего из Москвы в Ереван. Лайнер тогда был вынужден совершить посадку в аэропорте Платов в Ростове-на-Дону.