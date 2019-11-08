Пассажир умер на борту вылетевшего из Москвы самолета

Лайнер, следовавший в Фергану, был вынужден сесть в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира. Он скончался на борту самолета до прибытия врачей

Фото: Яков Князев / ТАСС

Самолет, вылетевший из московского аэропорта Домодедово в Фергану, совершил вынужденную посадку в Самаре из-за ухудшения состояния одного из пассажиров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч.

«По прибытии борт встречают реанимационный автомобиль и карета скорой помощи», — говорится в сообщении.

В аэропорте отметили, что на момент прибытия врачей на борт самолета пассажир скончался. Причину его гибели там не назвали. Как отметили в пресс-службе, сейчас самолет находится в самарском аэропорту и готов продолжить выполнение рейса.

В пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры сообщили РБК, что рейс 2412 запросил посадку в связи с тем, что гражданину Узбекистана 1967 года рождения стало плохо. «Было плохо, потом стало еще хуже, и он скончался в полете еще до приземления в аэропорту Курумоч. По прибытии скорой помощи было установлено, что предварительной причиной смерти был инфаркт с отеком в легкие», — отметили в пресс-службе.