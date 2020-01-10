Появились фото совершившего жесткую посадку в Анталье самолета Nordwind

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 61,26 (+0,03) Quote, 12:18
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 68,05 (-0,01) Quote, 12:18
Замглавы Совбеза России встретится с президентом Абхазии Политика, 19:07 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:06 Forbes узнал об отказе биржи считать прозрачной продажу акций «Газпрома» Бизнес, 19:01 Путин и президент Египта обсудили ядерную энергетику и Ливию Политика, 19:00 В СБР заявили о финансовых проблемах и попросили помощи в эфире «Матч ТВ» Спорт, 18:48 Тренер голландского клуба подтвердил интерес к Александру Кокорину Спорт, 18:40 Чиновников обязали декларировать разделенное при разводе имущество Экономика, 18:39 В России сильнее всего подешевели сахар и яйца Экономика, 18:36 Минэкономразвития допустило снижение инфляции до 2,2% Экономика, 18:33 США предложили Украине помочь с расследованием авиакатастрофы в Иране Общество, 18:30 Появились фото совершившего жесткую посадку в Анталье самолета Nordwind Общество, 18:20 Зеленский заявил о полученной от США важной информации о крушении в Иране Политика, 18:15 В Парке Горького произошел пожар Общество, 18:12 «Аэрофлот» получил сертификат высокого уровня по стандартам NDC Пресс-релиз, 18:07
Общество ,  
0 

Появились фото совершившего жесткую посадку в Анталье самолета Nordwind

На сайте Airport Haber и в Twitter Breaking Aviation News опубликованы фотографии последствий жесткой посадки самолета Airbus A321-200 российской авиакомпании Nordwind в Анталье.

На снимках видны вмятины и отверстия в обшивке лайнера, поврежден фюзеляж в районе шасси. Также есть фотографии повреждений, которые образовались непосредственно в салоне самолета в результате жесткой посадки.

Утром 10 января самолет Airbus A321-200 совершил жесткую посадку в аэропорту турецкой Антальи «из-за сдвига ветра». «При уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи с дальнейшим уходом и благополучным приземлением», — объяснили РБК в пресс-службе Nordwind.

На борту во время выполнения рейса Москва — Анталья были только члены экипажа, рейс выполнялся без пассажиров. В результате происшествия пострадавших нет.

Теги: самолет, жесткая посадка, Анталья
Материалы по теме
Nordwind объяснила ветром жесткую посадку лайнера в Турции
Общество
Летевший в Москву лайнер Nordwind совершил аварийную посадку в Иркутске
Общество
Azur Air рассказала о посадке рейса Новосибирск — Анталья из-за грозы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter