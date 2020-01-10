Появились фото совершившего жесткую посадку в Анталье самолета Nordwind

На сайте Airport Haber и в Twitter Breaking Aviation News опубликованы фотографии последствий жесткой посадки самолета Airbus A321-200 российской авиакомпании Nordwind в Анталье.

На снимках видны вмятины и отверстия в обшивке лайнера, поврежден фюзеляж в районе шасси. Также есть фотографии повреждений, которые образовались непосредственно в салоне самолета в результате жесткой посадки.

Утром 10 января самолет Airbus A321-200 совершил жесткую посадку в аэропорту турецкой Антальи «из-за сдвига ветра». «При уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи с дальнейшим уходом и благополучным приземлением», — объяснили РБК в пресс-службе Nordwind.

На борту во время выполнения рейса Москва — Анталья были только члены экипажа, рейс выполнялся без пассажиров. В результате происшествия пострадавших нет.