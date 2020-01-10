Nordwind объяснила ветром жесткую посадку лайнера в Турции

Самолет Airbus A321-200 совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи из-за сдвига ветра. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании Nordwind.

«При уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи с дальнейшим уходом и благополучным приземлением», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что рейс Москва — Анталья выполнялся без пассажиров, на борту находился только экипаж. Число людей, которые во время инцидента находились в самолете, в Nordwind не уточнили. «В результате происшествия никто не пострадал», — добавили в пресс-службе.

Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье утром 10 января. Как сообщил портал Airporthaber, самолет запросил экстренную посадку в связи с задымлением. На фотографиях, опубликованных порталом, видно, что у воздушного судна поврежден фюзеляж в районе шасси.