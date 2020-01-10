Путин заявил о «плачевном состоянии» здравоохранения в Крыму

В Крыму и Севастополе сфера здравоохранения находится в «плачевном состоянии» и требует особого внимания со стороны властей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

«Не хватает специалистов. Здания и оборудование больниц, поликлиник изношены. Причем вот мы говорим о таких же проблемах в масштабах страны в целом: здесь — хуже, чем в целом по России», — отметил глава государства.

Путин также рассказал о сложившемся в регионе перекосе в сторону платной медицины из-за проблем с лицензированием. Он поручил устранить этот дисбаланс и обеспечить местным жителям качественное бесплатное медицинское обслуживание.

В конце октября 2019 года Путин призвал усилить работу по повышению уровня первичного звена здравоохранения, куда входят поликлиники и городские больницы.