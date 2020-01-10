Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 61,26 (+0,03) Quote, 12:18
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 68,05 (-0,01) Quote, 12:18
ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты» Общество, 17:23 Путин заявил о «плачевном состоянии» здравоохранения в Крыму Политика, 17:09 В Белоруссии братьев приговорили к смертной казни за убийство учительницы Общество, 16:58 Касперская покинет набсовет «Открытия» на фоне отзыва лицензии у ее банка Финансы, 16:57 Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет Технологии и медиа, 16:51 Путин назвал дату начала грузового сообщения по Крымскому мосту Политика, 16:49 Цифровой рост: самые востребованные технологии в промышленности 2020 Pro, 16:48 В Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота Политика, 16:43 На Украине заявили о задержании охранявшего обломки MH17 ополченца Политика, 16:42 Зимние юношеские Олимпийские игры впервые пройдут в Азии Спорт, 16:40 Худшая полезность Овечкина и три передачи Ковальчука. Итоги недели НХЛ Спорт, 16:38 «Bitcoin подорожает до $9500»: когда рост криптовалюты продолжится Крипто, 16:38 Двух студентов МГИМО заподозрили в избиении сына Михаила Жванецкого Общество, 16:30 Nordwind объяснила ветром жесткую посадку лайнера в Турции Общество, 16:18
Политика ,  
0 

Путин заявил о «плачевном состоянии» здравоохранения в Крыму

В Крыму и Севастополе сфера здравоохранения находится в «плачевном состоянии» и требует особого внимания со стороны властей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

«Не хватает специалистов. Здания и оборудование больниц, поликлиник изношены. Причем вот мы говорим о таких же проблемах в масштабах страны в целом: здесь — хуже, чем в целом по России», — отметил глава государства.

Путин также рассказал о сложившемся в регионе перекосе в сторону платной медицины из-за проблем с лицензированием. Он поручил устранить этот дисбаланс и обеспечить местным жителям качественное бесплатное медицинское обслуживание.

Скворцова поспорила с Голиковой об «ужасной» оптимизации здравоохранения
Общество

В конце октября 2019 года Путин призвал усилить работу по повышению уровня первичного звена здравоохранения, куда входят поликлиники и городские больницы.

Позднее, 25 декабря 2019 года, вице-премьер России Татьяна Голикова раскритиковала оптимизацию в отрасли здравоохранения и поручила регионам после 10 января 2020 года представить свои программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Теги: Владимир Путин, Крым, здравоохранение
Материалы по теме
Скворцова поспорила с Голиковой об «ужасной» оптимизации здравоохранения
Общество
Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения
Политика
Медведев назвал первичное звено здравоохранения в регионах «удручающим»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter