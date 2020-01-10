Инициатор уголовного дела против Батуриной выплатил ей компенсацию

Эренцен Манжеев, финансовый управляющий Виктора Батурина, выплатил Елене Батуриной, президенту компании Inteco Management и богатейшей женщине в России, более 600 тыс. руб. компенсации. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Батуриной.

В пятницу, 10 января, в арбитражном суде Калмыкии состоялось очередное заседание по иску Батуриной о признании Манжеева банкротом. Сумма требований — 602,1 тыс. руб. — это компенсация судебных издержек Батуриной по судебным процессам прошлых лет.

После того как в 2016 году Виктор Батурин был признан банкротом, Манжеев пытался оспорить сделку, заключенную между Еленой и Виктором Батуриными по продаже доли последнего в «Интеко» еще в 2001 году, но проиграл.

Как сообщил представитель Елены Батуриной Геннадий Теребков, «денежные средства были получены от Манжеева сегодня [10 января] в полном объеме». «Эта история в очередной раз показала всю гнусность и противоправность ситуации, связанной с незаконными рейдерскими атаками на Елену Батурину», — отметил он.

В конце декабря стало известно о том, что по заявлению Манжеева против Елены Батуриной было возбуждено уголовное дело о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК). Из-за неявок в суд Батурина была объявлена в розыск. Как тогда заявлял представитель Батуриной, возбужденное дело — «очередной этап рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования». Хотя еще в конце декабря инвестгруппа отрицала свое участие в процессах против Батуриной, но в начале января подтвердила — она выкупила часть требований к Виктору Батурину. «Его сестра Елена однозначно имеет невыплаченный долг перед братом, возникший в результате приобретения 25% акций АО «Интеко», и выплата этого долга позволит удовлетворить требования всех кредиторов Батурина», — рассказывал тогда представитель А1.