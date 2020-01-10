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Бизнес ,  
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Инициатор уголовного дела против Батуриной выплатил ей компенсацию

Эренцен Манжеев, финансовый управляющий Виктора Батурина, выплатил Елене Батуриной, президенту компании Inteco Management и богатейшей женщине в России, более 600 тыс. руб. компенсации. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Батуриной.

В пятницу, 10 января, в арбитражном суде Калмыкии состоялось очередное заседание по иску Батуриной о признании Манжеева банкротом. Сумма требований — 602,1 тыс. руб. — это компенсация судебных издержек Батуриной по судебным процессам прошлых лет.

После того как в 2016 году Виктор Батурин был признан банкротом, Манжеев пытался оспорить сделку, заключенную между Еленой и Виктором Батуриными по продаже доли последнего в «Интеко» еще в 2001 году, но проиграл.

Как сообщил представитель Елены Батуриной Геннадий Теребков, «денежные средства были получены от Манжеева сегодня [10 января] в полном объеме». «Эта история в очередной раз показала всю гнусность и противоправность ситуации, связанной с незаконными рейдерскими атаками на Елену Батурину», — отметил он.

В конце декабря стало известно о том, что по заявлению Манжеева против Елены Батуриной было возбуждено уголовное дело о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК). Из-за неявок в суд Батурина была объявлена в розыск. Как тогда заявлял представитель Батуриной, возбужденное дело — «очередной этап рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования». Хотя еще в конце декабря инвестгруппа отрицала свое участие в процессах против Батуриной, но в начале января подтвердила — она выкупила часть требований к Виктору Батурину. «Его сестра Елена однозначно имеет невыплаченный долг перед братом, возникший в результате приобретения 25% акций АО «Интеко», и выплата этого долга позволит удовлетворить требования всех кредиторов Батурина», — рассказывал тогда представитель А1.

Комментируя выплату компенсаций, Геннадий Теребков отметил, что «Манжеев, являясь многие месяцы должником Елены Батуриной, подавал против нее необоснованные иски и проигрывал их в судах». «Не исключено, что факт столь быстрого нахождения <...> средств для погашения задолженности связан с включением в данный спор компании А1», — добавил собеседник РБК.

Финансовый управляющий в деле о банкротстве Виктора Батурина Эренцен Манжеев подтвердил РБК перевод средств, отметив, что у него не было реквизитов для осуществления платежа, «о чем Елена Николаевна и ее представители, безусловно, знали». «Я направлял им требование о предоставлении мне таких реквизитов. После того как мне эти реквизиты были предоставлены, я организовал платеж. Никакой просрочки с моей стороны не было», — заявил он.

Теги: Елена Батурина
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