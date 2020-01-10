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Политика ,  
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Зеленский по ошибке назвал Канаду «Канадией»

Президент Украины Владимир Зеленский по ошибке назвал Канаду «Канадией». Соответствующая запись появилась на странице президента в сети Twitter, где было размещение обращение Зеленского к семьям канадцев, погибших при крушении в Иране украинского лайнера Boeing-737, сообщает телеканал «112 Украина».

«Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе», — написал Зеленский. Издание также опубликовало скрин-шот сообщения с ошибкой.

Позднее запись была удалена и размещена заново, в исправленном сообщении ошибку исправили.

Принадлежащий компании «Международные авиалинии Украины» лайнер разбился 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Находившиеся на его борту 176 человек, в том числе 63 гражданина Канады, погибли.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть сведения о том, что самолет был сбит иранской зенитной ракетой. Власти Ирана сообщения о том, что причиной гибели лайнера была ракета, опровергают.

Теги: Владимир Зеленский, Канада, Twitter
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