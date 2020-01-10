Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности. Об этом он заявил в ходе селекторного совещания, на котором обсуждаются основные направления деятельности Минобороны в 2020 году.

По словам министра, нужно провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию вооруженных сил. Шойгу также указал на необходимость поступательно перевооружать РВСН (ракетные войска стратегического назначения) на комплексы «Авангард» и «Ярс», а морские ядерные силы — на новейшие стратегические подлодки класса «Борей-А».

В середине декабря США во второй раз испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету. Министр обороны США Марк Эспер при этом отметил, что американцы и дальше будут в полной мере заниматься разработкой таких ракет. По его словам, подобные действия являются «разумным ответом на действия России». Также, по словам министра, в США модернизацию ракет наземного базирования средней дальности рассматривают в качестве противодействия Китаю.

США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа 2019 года. В Вашингтоне этот шаг объяснили разработками в России, нарушающими договор. По мнению американской стороны, российская ракета 9М729 обладает большей дальностью полета, чем предусмотрено соглашением. В свою очередь у Москвы также были претензии к США. Россию не устраивало развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии, так как с них возможен запуск ракет с дальностью, нарушающей соглашение.