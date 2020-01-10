Глава Севастополя поручил уволить чиновника из-за неработающих туалетов

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил уволить руководителя ГБУ «Парки и Скверы» Александра Федякова из-за неработающих ответственных туалетов в городском парке «Учкуевка», который открыли перед новогодними праздниками. Об этом сообщает «РИА Новости Крым».

По словам врио главы города, половина туалетов была закрыта большую часть новогодних праздников, а площадку для выгула собак открыли только 7 января.

Развожаев заявил, что эта ситуация его «сильно расстроила». «Это либо какая-то безалаберность, либо тупость, просто какая-то диверсия», — сказал Развожаев. После этого он обратился к своему заместителю Владимиру Базарову с требованием подготовить «кадровое решение» в отношении Федякова.

Власти города также потребовали от замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Юрия Блохина написать заявление об увольнении. Он незаконно выдал застройщику разрешение на разработку проектов планировки участка на Столетовском проспекте. В эту территорию входят часть одной из городских школ и сквер.