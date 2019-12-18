В Севастополе ответили на идеи по статусу города в Конституции Украины

В Севастополе ответили на идеи по статусу города в Конституции Украины

Предложение президента Украины Владимира Зеленского изменить статус Севастополя в Конституции Украины не имеет значения, сообщил РБК временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Для меня как для врио губернатора российского Севастополя важен исключительно его российский статус — города федерального значения», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в основной закон страны, лишив Севастополь, который в Киеве считают своей территорией, особого статуса, закрепленного за ним ст. 133 Конституции.

В 2014 году Крым по результат референдума вошел в состав России, а Севастополь получил статус города федерального значения наравне с Москвой и Санкт-Петербургом. Украина результаты референдума не признает.