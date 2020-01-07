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В Севастополе мужчина в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком

В одном из домов Севастополя приглашенный артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время представления. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Отдел по делам несовершеннолетних инициировал проверку в связи с инцидентом. В настоящий момент оценивается степень тяжести вреда, причиненного ребенку.

Как пишет «Комсомольская правда» прошествие случилось 31 декабря. Мужчина показывал фокус и поставил на голову школьника стакан с кипятком, который опрокинулся ему на лицо. С термическим ожогом ребенок был госпитализирован в травматологическое отделение.

В конце декабря в Мурманской области умер мужчина, исполнявший роль Деда Мороза на утреннике в детском саду. Погибшему был 51 год. По предварительной версии он скончался от болезни сердца.

Теги: Севастополь, Новый Год, Дед Мороз
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