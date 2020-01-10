Российский танкер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Турции

Российский танкер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Турции

Танкер Glard-2 под российским флагом столкнулся с рыболовецкой лодкой у входа в пролив Босфор в Черном море недалеко от побережья Турции, сообщает пресс-служба администрации губернатора Стамбула.

В рыбацкой лодке находились шесть человек. В результате столкновения трое из них пропали без вести, сейчас их разыскивают спасатели. Еще трое рыбаков спасены.

По данным издания Habertürk, причиной аварии мог стать сильный туман.

По данным сайта «Водный транспорт», оператором Glard-2 является «СамараТрансШиппинг». Танкер приписан к порту Таганрога. Сайт Korabel.ru указывает «СамараТрансШиппинг» в качестве владельца танкера.