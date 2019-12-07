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В Черном море затонуло рыболовецкое судно с 30 т анчоусов

Рыболовецкое судно затонуло в Черном море недалеко от города Кобулети в Грузии. Оно перевозило 30 т анчоусов, сообщает грузинский «Первый канал».

«Была ночь, мы на что-то налетели. Это оказалось большое дерево», — рассказал член экипажа Джемал Годеридзе.

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В Карибском море 27 человек погибли при крушении судна для ловли омаров

По его словам, судно было повреждено и в него начала поступать вода. Он отметил, что капитан вызвал спасателей и восемь членов экипажа эвакуировали с судна.

Телеканал сообщает, что оно направлялось из Поти в Кобулети и было нагружено рыбой хамсой из семейства анчоусовых. По его данным, судно принадлежало беженцам из Абхазии.

В начале июля в Карибском море у берегов Гондураса затонуло судно, с которого ловили омаров. В результате погибли по меньшей мере 27 человек. По данным Вооруженных сил Гондураса, крушение произошло из-за того, что судно отправилось в море в непогоду.

Теги: Черное море, судно, крушение
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