В Черном море затонуло рыболовецкое судно с 30 т анчоусов

В Черном море затонуло рыболовецкое судно с 30 т анчоусов

Рыболовецкое судно затонуло в Черном море недалеко от города Кобулети в Грузии. Оно перевозило 30 т анчоусов, сообщает грузинский «Первый канал».

«Была ночь, мы на что-то налетели. Это оказалось большое дерево», — рассказал член экипажа Джемал Годеридзе.

По его словам, судно было повреждено и в него начала поступать вода. Он отметил, что капитан вызвал спасателей и восемь членов экипажа эвакуировали с судна.

Телеканал сообщает, что оно направлялось из Поти в Кобулети и было нагружено рыбой хамсой из семейства анчоусовых. По его данным, судно принадлежало беженцам из Абхазии.