Синоптики посоветовали москвичам не ждать много снега на старый Новый год

Синоптики посоветовали москвичам не ждать много снега на старый Новый год

Устойчивый снежный покров не появится в ближайшее время в Московском регионе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Снег появится [в ближайшее время], но речь идет буквально о миллиметрах. Какой-то снег появится, но температура опять скакнет до нуля. К тому же надо иметь в виду, что в городе еще и тепловыделение из домов и производственных площадей, поэтому еще теплее будет. Я уже не говорю об уборке», — отметил он.

По словам синоптика, на выходных в Москве и области будет облачно, небольшие осадки пройдут только в субботу и то преимущественно на юге Подмосковья.

«Температура минус 1 градус — минус 3 градуса в субботу, такая же в воскресенье днем. В ночь с субботы на воскресенье минус 4–6 градусов. Ветер будет изменчивым: в субботу восточный 3–8 м/с, в воскресенье порывистый юго-западный ветер 5–10 м/с. Атмосферное давление существенно меняться не будет, сохранится немного ниже нормы в пределах 746–744 мм ртутного столба», — сказал Синенков.

В староновогоднюю ночь, по прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос», снегопада тоже ждать не стоит.