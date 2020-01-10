Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 61,23 (-0,67) Quote, 09 янв, 12:33
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 68,06 (-1,32) Quote, 09 янв, 12:33
Карлсен анонсировал выход своего шахматного приложения на русском языке Спорт, 09:59 Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае Общество, 09:49 В Кемерово экс-чиновника осудили за оплату турпутевок из областного фонда Общество, 09:41 Чемпион мира по шахматам Карлсен оценил работу Дворковича в ФИДЕ Спорт, 09:33 Синоптики объяснили аномально теплую погоду в России Общество, 09:32 МИД напомнил о необходимости проявлять сдержанность в ситуации с Ираном Политика, 09:16 Синоптики посоветовали москвичам не ждать много снега на старый Новый год Общество, 09:12 Помпео назвал неисправность возможной причиной крушения Boeing в Иране Политика, 09:06 Эффект «эндорфиновой бомбы»: что должен включать образовательный курс Pro, 09:00 Эксперты Korn Ferry подсчитали убытки от найма «карьерных кочевников» Pro, 09:00 Рябков заявил о сохранении угрозы возобновления конфронтации США и Ирана Политика, 08:58 Голкипер «Предаторз» забросил шайбу в матче с «Блэкхокс» Спорт, 08:57 ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка Финансы, 08:47 Сотрудник Boeing в переписке назвал 737 MAХ «спроектированным клоунами» Бизнес, 08:44
Общество ,  
0 
Синоптики посоветовали москвичам не ждать много снега на старый Новый год

Устойчивый снежный покров не появится в ближайшее время в Московском регионе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Снег появится [в ближайшее время], но речь идет буквально о миллиметрах. Какой-то снег появится, но температура опять скакнет до нуля. К тому же надо иметь в виду, что в городе еще и тепловыделение из домов и производственных площадей, поэтому еще теплее будет. Я уже не говорю об уборке», — отметил он.

По словам синоптика, на выходных в Москве и области будет облачно, небольшие осадки пройдут только в субботу и то преимущественно на юге Подмосковья.

«Температура минус 1 градус — минус 3 градуса в субботу, такая же в воскресенье днем. В ночь с субботы на воскресенье минус 4–6 градусов. Ветер будет изменчивым: в субботу восточный 3–8 м/с, в воскресенье порывистый юго-западный ветер 5–10 м/с. Атмосферное давление существенно меняться не будет, сохранится немного ниже нормы в пределах 746–744 мм ртутного столба», — сказал Синенков.

В староновогоднюю ночь, по прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос», снегопада тоже ждать не стоит.

«13 января днем до плюс 1 градуса, пройдут небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. В староновогоднюю ночь существенных осадков не ожидаем, температура днем 14 января около 0 градусов, в новогоднюю ночь — минус 2–4 градуса. Сильных снегопадов не ожидаем. Будет ветрено, ветер в основном порывистый западный и северо-западный до 12 м/с», — сказал он.

9 января синоптики прогнозировали, что в ближайшие пару недель дневная температура в Москве сохранится в районе нуля градусов. При этом ночами ожидаются небольшие морозы, что позволит сохранить в минимальном виде снежный покров, который будет постепенно накапливаться.

Теги: снег, мокрый снег, новости РБК
Материалы по теме
Синоптики пообещали снег в новогоднюю ночь в Москве
Общество
Синоптики посоветовали москвичам не ждать снега в течение недели
Общество
В Канаде отменили почти 200 рейсов из-за снегопада
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter