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Власти Абхазии сообщили об отсутствии угрозы безопасности из-за протестов

Акция протеста против итогов президентских выборов, которая проходит у здания администрации в центре Сухума, носит сугубо политический характер и не несет угрозы общественной безопасности в республике. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства Абхазии.

«Все события, происходящие в Сухуме, происходят непосредственно в здании и у здания правительства и администрации президента республики. Ни гражданам Абхазии, ни жителям столицы, ни тем более гостям ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Протесты у администрации президента в Абхазии. Фоторепортаж
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По данным комитета по курортам и туризму, в новогодние праздники Абхазию посетили около 15 тыс. россиян, безопасности туристов, которые продолжают отдыхать в стране, также ничего не угрожает, уточнили в правительстве.

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Митингующие в центре Сухума 9 января ворвались в здание администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Демонстранты требуют отставки нынешнего главы республики и проведения новых президентских выборов. В администрации президента назвали действия протестующих попыткой госпереворота.

По словам одного из организаторов протеста, Хаджимба покинул здание администрации и уехал на госдачу. Сам президент заявил «Интерфаксу», что находится на своем рабочем месте и не собирается скрываться.

Теги: Абхазия, протесты, новости РБК
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