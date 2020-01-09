Власти Абхазии сообщили об отсутствии угрозы безопасности из-за протестов

Акция протеста против итогов президентских выборов, которая проходит у здания администрации в центре Сухума, носит сугубо политический характер и не несет угрозы общественной безопасности в республике. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства Абхазии.

«Все события, происходящие в Сухуме, происходят непосредственно в здании и у здания правительства и администрации президента республики. Ни гражданам Абхазии, ни жителям столицы, ни тем более гостям ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

По данным комитета по курортам и туризму, в новогодние праздники Абхазию посетили около 15 тыс. россиян, безопасности туристов, которые продолжают отдыхать в стране, также ничего не угрожает, уточнили в правительстве.