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Появилось видео захвата здания администрации президента Абхазии

Протестующие в Абхазии сумели пробраться в здание администрации президента республики, кадры показали в эфире телеканала РБК.

На видео можно увидеть, как участники акции протеста, собравшиеся у здания администрации президента республики, выбивают окна и пробираются внутрь, а затем помогают выбить новые окна в здании.

Днем 9 января в Сухуме состоялся митинг возле администрации главы республики. Его участники требовали признать недействительными прошедшие в прошлом году выборы президента, а также выломали дверь в здание. Вскоре протест перерос в акцию по захвату здания администрации протестующими, которые сумели пробраться внутрь, разбросали документы и перевернули мебель в государственном учреждении.

Протестующие захватили администрацию президента Абхазии
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Действующие власти Абхазии уже назвали происходящее попыткой госпереворота, однако местное Минобороны пообещало не вмешиваться в политические события.

Протесты у администрации президента в Абхазии. Фоторепортаж
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На президентских выборах в Абхазии в 2019 году победил действующий глава государства Рауль Хаджимба. Его оппонент — оппозиционер Алхас Квициния — с исходом голосования не согласился и обжаловал результаты голосования в Верховным суде, где также потерпел поражение. Решение Верховного суда республики он намерен обжаловать в кассационной коллегии по административным делам Верховного суда республики, ее заседание должно было пройти в день митинга 9 января.

Теги: Абхазия, штурм, видео, акция протеста
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