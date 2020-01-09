Появилось видео захвата здания администрации президента Абхазии

Протестующие в Абхазии сумели пробраться в здание администрации президента республики, кадры показали в эфире телеканала РБК.

На видео можно увидеть, как участники акции протеста, собравшиеся у здания администрации президента республики, выбивают окна и пробираются внутрь, а затем помогают выбить новые окна в здании.

Днем 9 января в Сухуме состоялся митинг возле администрации главы республики. Его участники требовали признать недействительными прошедшие в прошлом году выборы президента, а также выломали дверь в здание. Вскоре протест перерос в акцию по захвату здания администрации протестующими, которые сумели пробраться внутрь, разбросали документы и перевернули мебель в государственном учреждении.