В Сети появилось видео штурма здания администрации президента Абхазии, ролик опубликован на YouTube-канале Sputnik-Абхазия.

Акция протестующих, которые требуют признать незаконными результаты прошедших в сентябре выборов президента республики, проходит в Сухуме 9 января. На видео видны участники акции, которые пробираются в здание администрации президента через окно.

Замглавы МВД Абхазии Тенгиз Нармания сообщил ранее ТАСС, что протестующие смогли выломать дверь в здание администрации, однако их выдворили. Позднее им удалось вновь проникнуть в здание через окно.

В администрации президента уже заявили, что рассматривают происходящее как попытку госпереворота. В то же время министр обороны Абхазии Мираб Кишмария заявил «Интерфаксу», что армия не будет вмешиваться в политические события.