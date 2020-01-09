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ВЦИОМ назвал самые распространенные новогодние обещания россиян

Чаще всего жители России обещают сами себе на Новый год уделять больше времени семье, выяснили эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты опроса есть в распоряжении РБК.

О желании больше заниматься семьей в наступающем году сообщили 5% опрошенных. На втором месте по популярности — обещание уделять внимание здоровью (его дают 4% респондентов).

Среди других распространенных обещаний россиян: больше зарабатывать в новом году, заняться спортом, сменить работу и бросить курить. Реже всего граждане обещают сами себе «дожить до следующего года», больше работать и достроить дом.

ВЦИОМ отмечает, что большинство опрошенных — 57% — вовсе не собираются давать себе никаких новогодних обещаний. При этом обычно дают обещания 34% респондентов. Почти половина из них (49%) — молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Чаще всего они живут в городах с населением от 500 тыс. человек и в городах-миллионниках.

Большинство из тех, кто дает себе новогодние обещания, говорят об успешном их выполнении — таких 69%. Не удается сдержать данное себе слово 24% респондентов.

Перед Новым годом ВЦИОМ сообщал, что заветной мечтой для россиян является здоровье для себя и близких, а также улучшение жилищных условий. Об этом мечтают 10% опрошенных. 8% мечтают о путешествиях, еще 7% — об успехе для своих детей и внуков.

Теги: обещания, Новый год, ВЦИОМ
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