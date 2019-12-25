Россияне назвали свои заветные мечты

Чаще всего россияне хотят для себя и своих близких здоровья, а также улучшения жилищных условий — об этом сообщили 10% опрошенных, говорится в итогах опроса ВЦИОМа, передает ТАСС.

Еще 8% мечтают о путешествиях, а 7% — вырастить успешных детей и внуков. Материального благополучия для себя желают 6% опрошенных, а 5% хотели бы переехать к морю. 4% респондентов заявили, что мечтают, чтобы не было войны.

При этом три четверти россиян заявили, что мечта должна быть выполнимой, с намеченными планами и сроками, и лишь каждый десятый опрошенный ответил, что она должна быть несбыточной. 13% высказались за то, что лучше не мечтать вовсе, а о том, что им удалось исполнить свои заветные желания, заявило большинство россиян — 89%.

Телефонный опрос эксперты ВЦИОМа провели 18 декабря. Они позвонили 1,6 тыс. респондентам в возрасте от 18 лет.