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В Приамурье из-за сообщения о бомбе эвакуировали судостроительный завод

В Хабаровском крае эвакуировали более 3 тыс. человек с Амурского судостроительного завода, расположенного в Комсомольске-на-Амуре. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя городской администрации.

ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах региона, также сообщает об эвакуации работников предприятия.

По данным агентств, причиной стало сообщение о минировании завода. «Утром в четверг поступили сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве на Амурском судостроительном заводе», — заявили в администрации Комсомольска-на-Амуре (цитата по «РИА Новости»).

В пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю РБК посоветовали обратиться в правоохранительные органы. РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Хабаровскому краю.

В администрации Комсомольска-на-Амуре не ответили на звонки РБК.

В декабре на Дальнем Востоке прошла череда ложных сообщений о минировании зданий. 19 декабря в Хабаровске из-за угроз взрывов эвакуировали 47 детских садов. Тогда из дошкольных учреждений вывели 10 тыс. детей и около 2 тыс. сотрудников.

В тот же день в Биробиджане во время эвакуации детсадов умерла пожилая воспитательница. 73-летней женщине стало плохо, когда она выводила детей из здания. Прибывшие медики не смогли ее спасти.

Теги: минирование, Хабаровский край, завод, эвакуация, новости РБК
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В Хабаровске эвакуировали 47 детсадов из-за угрозы минирования
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