В Приамурье из-за сообщения о бомбе эвакуировали судостроительный завод

В Приамурье из-за сообщения о бомбе эвакуировали судостроительный завод

В Хабаровском крае эвакуировали более 3 тыс. человек с Амурского судостроительного завода, расположенного в Комсомольске-на-Амуре. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя городской администрации.

ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах региона, также сообщает об эвакуации работников предприятия.

По данным агентств, причиной стало сообщение о минировании завода. «Утром в четверг поступили сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве на Амурском судостроительном заводе», — заявили в администрации Комсомольска-на-Амуре (цитата по «РИА Новости»).

В пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю РБК посоветовали обратиться в правоохранительные органы. РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Хабаровскому краю.

В администрации Комсомольска-на-Амуре не ответили на звонки РБК.