В Биробиджане во время эвакуации умерла воспитательница детского сада

В Биробиджане во время эвакуации умерла воспитательница детского сада

В Биробиджане во время эвакуации дошкольных учреждений после сообщений о минировании погибла воспитательница детского сада. Об этом сообщает «Город на Бире» со ссылкой на администрацию города.

Отмечается, что 73-летнему воспитателю Валентине Сигаевой детсада № 24 стало плохо, когда она выводила детей из здания. Приехавшим на место работникам скорой помощи не удалось спасти женщину.

Как заявили «РИА Новости» в пресс-службе губернатора Еврейской автономной области, администрация окажет помощь в организации похорон умершей.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае эвакуировали более 50 детских дошкольных учреждений из-за анонимных сообщений о бомбе. Эвакуация также проводилась в Благовещенске и Биробиджане.