Общество , 19 дек, 06:50
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В Биробиджане во время эвакуации умерла воспитательница детского сада
В Биробиджане во время эвакуации дошкольных учреждений после сообщений о минировании погибла воспитательница детского сада. Об этом сообщает «Город на Бире» со ссылкой на администрацию города.
Отмечается, что 73-летнему воспитателю Валентине Сигаевой детсада № 24 стало плохо, когда она выводила детей из здания. Приехавшим на место работникам скорой помощи не удалось спасти женщину.
Как заявили «РИА Новости» в пресс-службе губернатора Еврейской автономной области, администрация окажет помощь в организации похорон умершей.
Ранее стало известно, что в Хабаровском крае эвакуировали более 50 детских дошкольных учреждений из-за анонимных сообщений о бомбе. Эвакуация также проводилась в Благовещенске и Биробиджане.