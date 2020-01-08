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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Родственники рассказали о погибших в Иране членах экипажа самолета

Родственники рассказали РБК о погибших пассажирах и членах экипажа самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), который упал после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Всего на борту самолета находились 11 граждан Украины, среди которых было два пассажира и девять членов экипажа.

Родственник бортпроводника Дениса Лыхно подтвердил, что Лыхно работал бортпроводником в МАУ и находился в упавшем самолете. Он рассказал, что Лыхно с детства любил самолеты — возле аэропорта в Борисполе жила его бабушка. «После окончания школы с 2012 по 2018 год он учился в авиационном университете, после чего пошел работать в МАУ», — сообщил он. Родственник отметил, что родители и младший брат Лыхно живут в городе Переяслав.

Брат пассажирки Ольги Кобюк Николай Кобюк подтвердил РБК, что она погибла в авиакатастрофе. По его словам, она приехала в Тегеран к дочери. «Оли уже нет с нами, она вылетела этим рейсом. Приезжала к дочери и внуку каждый год», — рассказал он.

Крушение украинского пассажирского самолета в Иране. Главное
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Родственница бортпроводницы Валерии Овчарук Яна Овчарук сообщила в беседе с РБК, что Валерия уже давно работала в «Международных авиалиниях Украины». «Она хорошо знает английский, подала резюме, прошла обучение, сдала экзамен, и ее приняли», — рассказала Овчарук. «Она очень добрая, отзывчивая, любознательная, активная. Я ее знаю только с положительной стороны, поверить не могу, что ее нет», — сказала родственница.

Пассажирский самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) разбился в Тегеране вскоре после взлета. Всего на борту самолета находились 176 человек, среди которых было 167 пассажиров, шесть бортпроводников и три пилота. Все они погибли. По данным иранских властей, причиной крушения стал пожар в двигателе. В посольстве Украины в Тегеране сначала исключили версию теракта, но позднее удалили это утверждение из сообщения о катастрофе.

Теги: крушение, Тегеран, Украина, новости РБК
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