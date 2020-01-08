Иран отказался передавать США и Boeing черные ящики разбившегося лайнера

Иран не передаст черные ящики разбившегося украинского авиалайнера компании — производителю Boeing или США, заявил в среду глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. Об этом сообщает иранское информагентство Mehr.

«Мы не отдадим черный ящик производителю и американцам», — заявил Али Абедзаде, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что пока неясно, в какую страну Иран отправит черные ящики для расшифровки данных.

Пассажирский Boeing 737 «Международных украинских авиалиний» разбился утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек, все они погибли.

По данным иранских властей, причиной катастрофы стало возгорание в двигателе лайнера. Ранее посольство Украины в Иране опубликовало сообщение, в котором исключило версию теракта при крушении самолета. Однако позже слова об исключении этой версии были удалены из заявления.