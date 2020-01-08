Крушение украинского самолета в Иране , 08 янв, 07:39
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СМИ опубликовали фото с вероятного места крушения украинского лайнера
Иранское агентство Tasnim опубликовало предполагаемые фотографии с места крушения украинского Boeing 737 в Тегеране.
Лайнер потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Как сообщил «РИА Новости» представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту были 167 пассажиров.
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