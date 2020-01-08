Спикер палаты представителей США потребовала прекратить провокации Ирана

Спикер палаты представителей США призвала американского президента Дональда Трампа остановить провокации Ирана. Об этом она написала в своем Twitter.

Она отметила, что внимательно следит за ситуацией после ракетного удара по американским базам в Ираке. «Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, прекратив ненужные провокации со стороны администрации и потребовать у Ирана остановить свое насилие» — сказала она

По ее словам, Соединенные Штаты и международное сообщество «не могут позволить себе войны».

Корпус стражей исламской революции подверг ракетному обстрелу американские базы в Ираке, назвав это ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, накануне погибшего в результате военной операции США в Багдаде.