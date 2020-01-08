В Белом доме прошло экстренное совещание из-за атаки на базы США в Ираке

В Белом доме завершилось экстренное совещание из-за ракетного обстрела американских авиабаз в Ираке иранскими спецподразделениями. Об этом сообщает CNN.

Администрацию президента покинули госсекретарь Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президент США Майк Пенс.

После совещания пресс секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила, что не будет в этот день выступать с официальным заявлением по ситуации с Ираном. Также стало известно, что Дональд Трамп не станет выступать по телевидению с обращением к нации.

В ночь на 8 января силы Корпус стражей исламской революции обстреляли ракетами авиабазы США в Ираке в качестве ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего накануне в Багдаде в ходе спецоперации США. КСИР также пообещали «более широкую и масштабную реакцию» в случае продолжения эскалации со стороны американских войск.