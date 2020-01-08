СМИ сообщили о возврате в Москву рейса в Симферополь из-за неисправности

СМИ сообщили о возврате в Москву рейса в Симферополь из-за неисправности

Пассажирский самолет Airbus A321, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах и телеканал РЕН ТВ. Лайнер принадлежит компании Nordwind.

Как сообщил телеканал, у самолета отказало управление передней стойкой. Собеседник ТАСС заявил, что у лайнера во время набора высоты у него сработал датчик ограничения управления стойки шасси. После этого экипаж решил вернуться в Шереметьево.

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, рассказал собеседник агентства. На борту были 189 пассажиров и восемь членов экипажа.

31 декабря самолет «Уральских авиалиний», летевший из Новосибирска в Москву, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Как сообщили в авиакомпании, во время выполнения рейса сработал индикатор неисправности одного из двигателей.