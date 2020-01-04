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Летевший из Тюмени в Петербург самолет вынужденно сел в Перми

Пассажирский самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту «Большое Савино». Причиной тому послужили проблемы с навигационным оборудованием, сообщает «Интерфакс».

Лайнер приземлился в аэропорту около 9.00 (7.00 мск). На его борту находились 176 пассажиров. Данных о пострадавших не поступало.

Сейчас пассажиры лайнера ожидают запасной борт.

3 января в аэропорту Волгограда экстренную посадку совершил самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Баку в Москву. Причиной тому послужило недомогание одного из пассажиров.

Теги: Red Wings, Санкт-Петербург, Тюмень, экстренная посадка
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