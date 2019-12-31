Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Екатеринбурге

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Новосибирск — Москва, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Во время выполнения рейса U6-99 по маршруту Новосибирск — Москва сработал индикатор неисправности одного из двигателей», — рассказал представитель авиаперевозчика.

Командир воздушного судна развернулся около Нефтекамска, и судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Кольцово. Представитель «Уральских авиалиний» добавил, что резервный борт ожидается в 13:30 (11:30 мск).

В пресс-службе аэропорта Кольцово подтвердили РБК, что самолет, выполнявший рейс U6-099 Новосибирск — Москва, совершил посадку в воздушной гавани Екатеринбурга. В данный момент с пассажирами работают представители авиакомпании.