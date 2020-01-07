Путин прибыл из Дамаска в Стамбул

Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул, где в среду пройдут переговоры с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что в день приезда у главы российского государства ничего не запланировано.

О том, что Путин встретится с Эрдоганом 8 января, ранее сообщила пресс-служба Кремля. Российский президент поучаствует в церемонии открытия ветки газопровода «Турецкий поток», а также проведет переговоры с турецким лидером, где стороны планируют затронуть тему российско-турецких отношений и международные вопросы, включая Сирию и Ливию.

Накануне Путин посетил Сирию, где встретился с президентом Башаром Асадом. В ходе визита Асад поблагодарил российского президента за вклад в борьбу с терроризмом на территории республики.

