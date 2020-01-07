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Путин провел переговоры с Асадом в Дамаске
Перед визитом в Турцию Владимир Путин посетил Сирию, где посетил командный пункт группировки войск и поговорил с Башаром Асадом
Владимир Путин (Фото: Сергей Чирков / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск, где провел переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

После приземления в сирийском аэропорту президент отправился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил России, где его встретил Асад. «Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны», — рассказал Песков.

По его словам, Путин отметил, что можно с уверенностью заявить о том, что на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны пройдено огромное расстояние, а на улицах Дамаска можно заметить «признаки восстанавливающейся мирной жизни».

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Асад со своей стороны поблагодарил Путина и российских военных за помощь в борьбе с терроризмом, а также поздравил президента и всех россиян с Рождеством.

В программе визита президента России в Сирию предусмотрено посещение еще нескольких объектов, добавил Песков.

В среду, 8 января, Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поучаствует в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». В ходе переговоров планируется обсудить ситуацию в Ливии и Сирии.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин, Дамаск
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