Путин провел переговоры с Асадом в Дамаске

Перед визитом в Турцию Владимир Путин посетил Сирию, где посетил командный пункт группировки войск и поговорил с Башаром Асадом

Владимир Путин (Фото: Сергей Чирков / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск, где провел переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

После приземления в сирийском аэропорту президент отправился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил России, где его встретил Асад. «Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны», — рассказал Песков.

По его словам, Путин отметил, что можно с уверенностью заявить о том, что на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны пройдено огромное расстояние, а на улицах Дамаска можно заметить «признаки восстанавливающейся мирной жизни».

Асад со своей стороны поблагодарил Путина и российских военных за помощь в борьбе с терроризмом, а также поздравил президента и всех россиян с Рождеством.