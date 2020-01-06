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В МИД России оценили избрание нового спикера парламента Венесуэлы

Министерство иностранных дел России назвало избрание нового спикера в парламенте Венесуэлы результатом легитимной демократической процедуры, способствующей возвращению внутриполитической борьбы в конституционное поле. Об этом сообщается в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.

В ведомстве подчеркнули, что события в Венесуэле «наглядно подтверждают востребованность диалога между различными политическими силами этой страны». В МИДе отметили, что в интересах самих венесуэльцев — преодоление разногласий «без деструктивного вмешательства извне», восстановление внутреннего порядка и нормальное функционирование всех ветвей власти.

«Радикальная часть оппозиции, дискредитировавшая себя громкими скандалами, связанными в том числе с присвоением денежных средств иностранного происхождения, в который раз продемонстрировала свою несостоятельность», — заявили в министерстве.

Гуаидо сняли с поста спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы
Политика

Ранее лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо на посту спикера Национальной ассамблеи сменил Луис Парра. Однако сторонники Гуаидо не признали итоги соответствующего голосования. Они указали на то, что из-за действий правительственных сил, заблокировавших подходы к парламенту, многие депутаты не смогли принять участие в заседании. Также они утверждают, что Парра объявил себя спикером через громкоговоритель во время потасовки, возникшей в зале.

После этого члены Национальной ассамблеи провели новое голосование в редакции венесуэльской газеты El Nacional. По его результатам Гуаидо был переизбран на пост спикера, набрав 100 голосов.

Генеральный секретариат Организации американских государств (ОАГ), в которую входят 35 государств, уже признал переизбрание Хуана Гуаидо в качестве спикера парламента Венесуэлы.

Теги: Венесуэла, МИД России
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