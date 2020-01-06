В МИД России оценили избрание нового спикера парламента Венесуэлы

Министерство иностранных дел России назвало избрание нового спикера в парламенте Венесуэлы результатом легитимной демократической процедуры, способствующей возвращению внутриполитической борьбы в конституционное поле. Об этом сообщается в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.

В ведомстве подчеркнули, что события в Венесуэле «наглядно подтверждают востребованность диалога между различными политическими силами этой страны». В МИДе отметили, что в интересах самих венесуэльцев — преодоление разногласий «без деструктивного вмешательства извне», восстановление внутреннего порядка и нормальное функционирование всех ветвей власти.

«Радикальная часть оппозиции, дискредитировавшая себя громкими скандалами, связанными в том числе с присвоением денежных средств иностранного происхождения, в который раз продемонстрировала свою несостоятельность», — заявили в министерстве.

Ранее лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо на посту спикера Национальной ассамблеи сменил Луис Парра. Однако сторонники Гуаидо не признали итоги соответствующего голосования. Они указали на то, что из-за действий правительственных сил, заблокировавших подходы к парламенту, многие депутаты не смогли принять участие в заседании. Также они утверждают, что Парра объявил себя спикером через громкоговоритель во время потасовки, возникшей в зале.