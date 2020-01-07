Два человека пострадали при взрыве газа в Курске

Два человека пострадали при взрыве газа в Курске

Взрыв газа произошел в жилом доме, расположенном на Рябиновой улице в Курске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В результате было повреждено остекление однокомнатной квартиры.

«В 14.40 на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок бытового газа. Погибших нет», — сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Одному человеку потребовалась медицинская помощь, уточнили РБК в пресс-службе главка. Его доставили в больницу с ожогами I и II степени. В МЧС России сообщается, что осколками стекла также поцарапало девочку, которая проходила мимо дома — она отказалась от госпитализации. По предварительной информации, причиной вспышки газа стала утечка газа из кухонной плиты.

На месте происшествия работали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовая служба, добавили в пресс-службе главка.

2 января при хлопке бытового газа в Твери пострадали два человека. 7 декабря хлопок газа произошел в Тюмени. В результате погиб сотрудник газовой службы, еще три человека пострадали. Позже один из них скончался в больнице.