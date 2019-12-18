Число жертв хлопка газа в Тюмени выросло до двух человек

Число жертв хлопка газа в Тюмени выросло до двух человек

В больнице Тюмени умер местный житель, пострадавший в результате взрыва газа в четырехэтажном жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения, а также местный портал Tumentoday.ru.

По данным местного издания, погибший был в реанимации в тяжелом состоянии. У него были сильные ожоги тела и дыхательных путей.

РБК направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области.

Фасад многоэтажного дома на улице Павла Шарова в Тюмени разрушился от хлопка газа днем 7 декабря. Взрыв произошел на первом этаже, после этого начался пожар. Его потушили прибывшие на место сотрудники МЧС. Эвакуация жильцов не проводилась.