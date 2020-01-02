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В СК назвали причину взрыва газа в жилом доме в Твери

К взрыву бытового газа в жилом доме в Твери, из-за которого пострадали два человека, привели нарушения при установке кухонного гарнитура. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Как говорится в сообщении, жильцы квартиры, где произошел взрыв, привлекли мужчину к сборке мебели на кухне. Он демонтировал шкафы и деформировал газовый шланг, соединяющий плиту и газовую трубу. Возникла утечка топлива, которая и привела к взрыву.

Проживающие в квартире супруги получили травмы и ожоги разной степени тяжести. В СК отметили, что один из пострадавших получил ожоги не менее 70% поверхности тела.

Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире в Твери
Общество

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Назначен ряд судебных экспертиз.

Хлопок бытового газа произошел в Твери на бульваре Гусева, 19, утром 2 января на третьем этаже многоквартирного дома. В МЧС отметили, что несущие конструкции дома не пострадали, взрывом выбило окна. Из подъезда, где произошел инцидент, эвакуировали 52 человека. Их временно разместили в местной школе и обеспечили горячим питанием.

Теги: Тверь, взрыв газа, СК
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Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире в Твери
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СК начал проверку после хлопка бытового газа в квартире в Твери
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