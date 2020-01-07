В Совфеде ответили на идею Польши запретить России «переписывать историю»

Польша может принять множество резолюций, законов, заявлений, но эти документы не смогут изменить историю. Так в разговоре с РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал предложение вице-спикера нижней палаты национальной ассамблеи Польши о принятии резолюции, направленной против «российской пропаганды, очерняющей Польшу».

«История основывается на фактах, архивных материалах, которых у России более чем достаточно, так как после Второй мировой войны все архивы — японские, немецкие — оказались в руках Красной армии. Я думаю, что на подобные заявления [Польши] не нужно обращать внимания», — сказал Джабаров.

По словам члена комитета Совета Федерации по международной политике Сергея Цекова, Польша пытается вписать в закон неправду о Второй мировой войне. Однако он отметил, что «эта неправда не будет воспринята подавляющим большинством мыслящих людей». «Есть такое выражение: «Тихо сам с собою я веду беседу» — вот так же поляки сами с собой ведут беседу об истории Европы и Второй мировой войны», — сказал Цеков.

Ранее вице-спикер нижней палаты национальной ассамблеи Польши Малгожата Кидава-Блоньска заявила, что на ближайшем заседании польского сейма может быть представлен проект резолюции, направленный против «российской пропаганды, очерняющей Польшу». «Давайте вместе покажем, что мы не согласны переписывать историю», — заявила вице-спикер.