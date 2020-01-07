EgyptAir приостановила полеты в Багдад

Национальная авиакомпания Египта EgyptAir объявила о приостановке полетов в столицу Ирака Багдад в связи с угрозой для пассажиров, сообщает Reuters. Полеты будут остановлены в среду, 8 января, и возобновятся не раньше, чем через три дня.

Необходимость приостановки полетов в Багдад в EgyptAir объяснили стремлением обеспечить «безопасность пассажиров и самолетов» до тех пор, пока ситуация с безопасностью в городе не придет в норму.

В начале 2020 года о приостановке полетов в Ирак объявили еще две ближневосточные авиакомпании — иорданская Royal Jordanian (остановила полеты в Багдад до нормализации ситуации) и бахрейнская Gulf Air (по тем же причинам остановила полеты в Багдад и Эн-Наджаф).

В ночь на 3 января в результате американского ракетного обстрела недалеко от международного аэропорта Багдада был убит командир иранского подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. После этого несколько раз была обстреляна ракетами «зеленая зона» — укрепленный правительственный квартал в центре иракской столицы, Еще несколько реактивных снарядов прилетело в район Джадирия, а также на военный аэродром Балад к северу от Багдада, который используется Пентагоном.