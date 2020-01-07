СК завел дело после гибели восьми человек при пожаре в Подмосковье

СК завел дело после гибели восьми человек при пожаре в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти восьми человек при пожаре в строительных бытовках в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным ведомства, 7 января на территории частного тепличного комплекса произошло возгорание временных самовольно построенных бытовок. Во время тушения пожара на месте были обнаружены тела восьми человек, личность которых не установлена. Кроме того, пострадал еще один человек, его доставили в больницу.

Согласно предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

ТАСС со ссылкой на источника в силовых структурах региона сообщает, что среди погибших были граждане Вьетнама, которые, возможно, работали нелегально.

Кроме того, СК показал видео с места пожара. На кадрах видны завалы сгоревших построек.