Президент Австрии привел к присяге новое правительство

Президент Австрии Александер ван дер Беллен привел к присяге новое правительство страны во главе с Себастьяном Курцем, во второй раз занявшим пост федерального канцлера.

«Политическое состояние нашей родины Австрии теперь в руках нового федерального правительства. Я желаю Себастьяну Курцу, министрам и государственным секретарям всего наилучшего и удачи», — написал ван дер Беллен по окончании церемонии на своей странице в сети Twitter.

Президент России Владимир Путин поздравил с возвращением на пост канцлера Австрии. «Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию политического диалога, продуктивного двустороннего сотрудничества в различных сферах — на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе», — говорится в телеграмме президента России, выдержку из которой опубликовал на своей странице в сети Facebook посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

В начале января Курц объявил, что возглавляемая им консервативная Народная партия по итогам прошедших в сентябре 2019 года досрочных выборов сформирует коалиционное правительство с партией «Зеленые». Выборы в сентябре прошли досрочно, поскольку прежний партнер Курца по коалиции Австрийская партия свободы вышла из правительства из-за скандала с участием ее лидера Кристиана Штрахе — бывшего вице-канцлера Австрии. Его обвинили в сговоре с Россией для спонсирования избирательной кампании. Позднее выяснилось, что запись, на основании которой начался скандал, создали для журналистского расследования. После выхода из коалиционного правительства Штрахе Курц покинул пост канцлера Австрии.