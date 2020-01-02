Курц сообщил о создании коалиционного правительства Австрии с «Зелеными»

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с бывшим австрийским канцлером Себастьяном Курцем сформирует коалиционное правительство Австрии в с партией «Зеленые». Об этом Курц сообщил на своей странице в Twitter.

«Как две партии с очень разными позициями, мы постарались разработать хорошую и стабильную программу для Австрии», — написал он. По его словам, сторонам удалось взять «лучшее» из двух программ. Курц отметил, что переговоры о создании коалиционного правительства с партией «Зеленые» продлились почти два месяца.

Парламентские выборы в Австрии прошли в конце сентября текущего года. Консервативная Народная партия Курца получила 38,4% голосов. Второе место заняла Социал-демократическая партия с результатом в 21,5% голосов. «Зеленые» стали четвертыми и набрали 12% голосов.

Выборы в сентябре прошли досрочно, поскольку в мае Австрийская партия свободы вышла из коалиционного правительства из-за скандала с участием ее лидера Кристиана Штрахе — бывшего вице-канцлера Австрии. Его обвинили в сговоре с Россией для спонсирования избирательной компании. Позднее выяснилось, что запись, на основании которой начался скандал, создали для журналистского расследования. После выхода из коалиционного правительства партии Штрахе Курц покинул пост канцлера Австрии.

