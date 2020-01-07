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Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь - Екатеринбург

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. По предварительным данным, механические повреждения получило 21 транспортное средство.

Представитель главка в разговоре с РБК уточнил, что в результате ДТП пострадали два человека. По данным РИА Новости, это женщина и шестилетний ребенок, их доставили в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в полиции. Представитель управления подчеркнул, что на дорогах региона местами образовался гололед, из-за тумана ухудшилась видимость. Полицейские призывают автомобилистов включать световые приборы, противотуманные фары, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

6 января в Башкортостане столкнулись два автомобиля, в результате пострадали девять человек. В тот же день в Санкт-Петербурге при столкновении Mercedes и WV Passat получили травмы четыре человека, в том числе один пешеход.

Теги: новости РБК, ДТП, Пермский край, Пермь, Екатеринбург, гололед, туман
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