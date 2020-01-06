Девять человек пострадали при столкновении автомобилей в Башкирии

Девять человек пострадали при столкновении автомобилей в Башкирии

В Салаватском районе Башкирии на трассе столкнулись два автомобиля, в результате аварии пострадали девять человек, сообщили в пресс-службе республиканского МВД, передает ГТРК «Башкортостан».

Авария произошла днем 6 января на 63-м км автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит. В результате столкновения получили различные травмы три пассажира, в том числе 15-летняя девочка. Всего после аварии медики осмотрели девять человек.

6 января в Санкт-Петербурге столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе пешеход. Водитель и пассажирка одной из машин получили тяжелые травмы, также пострадали еще одна пассажирка и девушка-пешеход — ее состояние медики оценили как удовлетворительное.